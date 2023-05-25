Yurt dışında oy verme işlemi sona erdi! Temsilciliklerde 1 milyon 783 bin 107 kişi oy kullandı

Türkiye, 28 Mayıs Pazar günü bir kez daha sandık başına gidecek. Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için seçmenler oy kullanacak.

Cumhurbaşkanı Seçimi için yurt dışı temsilciliklerde ve gümrüklerde oy kullanma işlemi 20 Mayıs Cumartesi günü başlamıştı.

Yurt dışı temsilciliklerde oy kullanma işlemi 24 Mayıs Çarşamba günü sona erdi. Buna göre sadece yurt dışı temsilciliklerde 1 milyon 783 bin 107 oy kullanıldı.

Gümrüklerde oy verme işlemi ise 28 Mayıs Pazar günü saat 17.00'ye kadar sürecek.

1 MİLYON 895 BİN 430 KİŞİ OY KULLANDI

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 25 Mayıs Perşembe saat 10.00 itibarıyla yurt dışı temsilcilik ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısını paylaştı. Buna göre yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerden oy kullananların sayısı 1 milyon 895 bin 430'a ulaştı.

OY KULLANAN SEÇMEN SAYISI ARTTI

Seçimin ilk turu için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı toplam 1 milyon 839 bin 470 seçmen sandığa giderek oy kullanmıştı.

Seçimin ikinci turunda oy kullanan seçmen sayısı şu ana kadar 55 bin 960 artarak, 1 milyon 895 bin 430 oldu.