Yurtdışında kaç seçmen oy kullandı?
Yurt dışındaki seçmenlerden 859 bin 885'i, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verdi.
Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) alınan bilgiye göre, yurt dışındaki seçmenlerden 797 bin 473'ü yurt dışı temsilciliklerde, 62 bin 411'i gümrük kapılarında olmak üzere toplam 885 bin 885'i oy kullandı.
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