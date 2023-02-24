12 Dev Adam Letonya'ya kaybetti

A Milli Takım oyuncuları, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için maça siyah formayla çıktı.

Maçın tüm biletleri satılırken karşılaşmanın gelirleri Türkiye Basketbol Federasyonu ile AFAD iş birliğinde yapılacak konteyner kentin yapımına aktarılacak.

Maçın başında depremde hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Anadolu Efes'in THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında deplasmanda ASVEL ile bu akşam oynayacağı maç için Fransa'da bulunan A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Engin Ataman'ın yerine yardımcısı Hakan Demir, takımının başında sahaya çıktı.

Maça her iki ekipte kontrollü başladı. Yiğitcan Saybir ve Onuralp Bitim ile etkili olan milli takım 7. dakikada farkı 6 sayıya çıkardı. (18-13). Bu dakikadan sonra Letonya pota altından ve çizgi gerisinden sayılar bulurken, milli takım ilk çeyreği 26-23 geride kapattı.

İkinci çeyrekte de milli takım Onuralp Bitim ve Sadık Emir Kabaca'nın dış atışıyla 14. dakikada eşitliği yakaladı. (29-29). Letonya, Leimanis, Bertans ve Cavars'ın serbest atışlarıyla üstünlük sağlayarak 18. dakikayı 46-38 önde tamamladı. Onuralp Bitim ve Sadık Emir Kabaca'nın sayılarına rağmen karşılaşmanın ilk yarısı 49-46 Letonya'nın üstünlüğüyle tamamlandı.

Üçüncü çeyreğe hızlı başlayan Letonya Grazulis, Strautins ve Zagars'ın sayılarıyla 24. dakikada farkı 12 sayıya (60-48) çıkardı. Ercan Osmani ve Yiğit Arslan'ın sayılarına Leimanis ve Cavars'ın sayılarıyla karşılık veren Letonya, son periyoda 17 sayı farkla 70-53 önde girdi.

Dördüncü çeyrekte Bertans ve Cavars'ın atışlarına Onuralp Bitim karşılık verdi ve 33. dakika 74-55 Letonya'nun üstünlüğüyle geçildi. Sadık Emir Kabaca ve Yiğit Arslan ile farkı kapamaya çalışan milli takıma Letonya'dan Grazulis karşılık verdi ve 36. dakika fark 12 sayıya (77-65) düştü. Yiğit Arslan ve Onuralp Bitim ile sayıları bulan milli takım maçın bitimine 3 dakika kala farkı 8 sayıya kadar indirse de kalan sürede Letonya rakibine geri dönüş şansı tanımayarak maçtan 83-74 galip ayrıldı.

MİLLİ TAKIM 6'INCI MAĞLUBİYETİNİ ALDI

FIBA 2023 Dünya Kupası'na katılma şansı bulunmayan Türkiye, takımların ilk aşamada elde ettiği galibiyet ve mağlubiyet sayılarını ikinci tura taşıdığı elemelerde oynadığı 9 maçın 3'ünü kazandı, 6'sından mağlup ayrıldı.

Elemelerde çıktığı 9 müsabakada 8 galibiyet ve 1 yenilgisi bulunan lider Letonya ise turnuvaya katılmaya hak kazanmıştı.

İki takım arasında oynanan ilk maçı Letonya 111-85 kazanmıştı.