2023 yılının dev transferlerini yaptı! İşte Real Madrid'in efsanelerinden oluşan kadrosu

La Liga'nın köklü kulüplerinden Real Madrid, geleceğe yatırım yapmaya devam ediyor. La Liga'nın köklü kulübü 2023-2024 sezonu için kadrosunu gençleştirmeyi hedeflemiş gibi gözüküyor.

Golden Boy 2023(Altın Çocuk) oylamaları Kasım ayına kadar devam edecek. Real Madrid kulübü, "Altın Çocuk" oylamasında favori aday olarak gösterilen, geçtiğimiz sezon Dortmund forması giyen 20 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu, Jude Bellingham ve A Milli Takım'da forma giyen, milli gururumuz Arda Güler'i kadrosuna katmış durumda.

Şampiyonlar Ligi kupasına bir zamanlar ambargo koymuş ve 14 Şampiyonlar Ligi kupası ile liderliği elinde bulunduran Real Madrid, transfer yarışında geç adım atmayarak, dünya devlerini geride bırakmış durumda.

Dünya efsaneleri deyince, futbol severlerin hiç zorlanmadan sayabileceği; Roberto Carlos, Zinedine Zidane, Ronaldo, Luis Figo, Cristiano Ronaldo ve birçok isim Real Madrid'de forma giymişti.

REAL MADRİD'DE ALTIN ÇOCUKLAR

La liga'nın köklü kulüplerinden Real Madrid, 2015-2016 sezonu ile birlikte 3 sene üst üste, Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu yaşamış, Luka Modric ve Benzema kadroda parlamıştı.

La Liga'nın köklü kulübü Real Madrid, Luka Modric ve Benzema'nın yaş problemleri nedeniyle, Benzema'yı göndermiş, Luka Modric yerine yeni bir yıldız yaratmayı hedefliyor.

"Altın Çocuk" ödülünde favori aday olarak gösterilen, Arda Güler'in nereye gideceği merak uyandırırken, dünya basınında gündeme oturmuştu. Barcelona'nın efsane ismi Deco'nun da İstanbul'a Arda Güler'i ikna etmek için gelmesiyle birlikte, birçok spor gazetesi Barcelona'ya gideceğine kesin gözle bakıyordu.

Arda Güler, ilk on birde oynamak istediğini belirttiği için nereye gideceği tartışma konusu olmuş, Real Madrid veya Barcelona'ya gittikten sonra "başka kulübe kiralık mı gönderilecek" sorusu oluşmuştu.

Arda Güler, transferi için acele etmeyip son ana kadar beklemiş, birçok isim İstanbul'a gelip Arda Güler ile görüşmüştü. Arda Güler'in Barcelona'ya gitmesi kesin gözle bakılırken, Real Madrid'de forma giyen 37 yaşındaki Hırvat oyuncu Luka Modric'in devreye girmesiyle Arda Güler için Real Madrid yolu gözükmüştü.

Luka Modric, Arda Güler ile görüştüğünde, şu ifadeleri kullanmıştı: