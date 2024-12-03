2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası torbaları belli oldu

FIFA, 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda takımların yer alacağı torbaları duyurdu. 15 Haziran - 13 Temmuz 2025 tarihleri arasında ABD’nin ev sahipliğinde düzenlenecek turnuva, tarihteki ilk 32 takımlı yeni formatıyla futbolseverleri bekliyor. Kura çekimi ise 5 Aralık 2024’te Miami şehrinde yapılacak.

Torbalar şu şekilde:

1. torba: Manchester City (İngiltere), Real Madrid (İspanya), Bayern Münih (Almanya), Paris Saint-Germain (Fransa), Flamengo, Palmeiras, Fluminense (Brezilya), River Plate (Arjantin)

2. torba: Chelsea (İngiltere), Borussia Dortmund (Almanya), Inter, Juventus (İtalya), Porto, Benfica (Portekiz), Atletico Madrid (İspanya), Salzburg (Avusturya)

3. torba: Al Hilal (Suudi Arabistan), Ulsan (Güney Kore), Al Ahly (Mısır), Wydad (Fas), Monterrey, Leon (Meksika), Boca Juniors (Arjantin), Botafogo (Brezilya)

4. torba: Urawa Red Diamonds (Japonya), Al Ain (Birleşik Arap Emirlikleri), Esperance (Tunus), Mamelodi Sundowns (Güney Afrika), Pachuca (Meksika), Seattle Sounders, Inter Miami (ABD), Auckland City (Yeni Zelanda)

TURNUVA FORMATI

32 takım, 8 gruba ayrılacak ve her grup, dörderli takımlar arasında tek maç üzerinden mücadele edecek. Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar, sonraki turlarda tek maç eleme usulüne göre şampiyonluk için oynayacak.