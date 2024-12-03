2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası torbaları belli oldu

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda kura çekimi için heyecan dorukta! ABD'nin ev sahipliğinde düzenlenecek turnuvanın kura çekimi öncesi torbalar açıklandı. Takımlar, 15 Haziran-13 Temmuz 2025 tarihleri arasında kıyasıya bir mücadeleye girecek.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası torbaları belli oldu
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FIFA, 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda takımların yer alacağı torbaları duyurdu. 15 Haziran - 13 Temmuz 2025 tarihleri arasında ABD’nin ev sahipliğinde düzenlenecek turnuva, tarihteki ilk 32 takımlı yeni formatıyla futbolseverleri bekliyor. Kura çekimi ise 5 Aralık 2024’te Miami şehrinde yapılacak.

Torbalar şu şekilde:

1. torba: Manchester City (İngiltere), Real Madrid (İspanya), Bayern Münih (Almanya), Paris Saint-Germain (Fransa), Flamengo, Palmeiras, Fluminense (Brezilya), River Plate (Arjantin)

2. torba: Chelsea (İngiltere), Borussia Dortmund (Almanya), Inter, Juventus (İtalya), Porto, Benfica (Portekiz), Atletico Madrid (İspanya), Salzburg (Avusturya)

3. torba: Al Hilal (Suudi Arabistan), Ulsan (Güney Kore), Al Ahly (Mısır), Wydad (Fas), Monterrey, Leon (Meksika), Boca Juniors (Arjantin), Botafogo (Brezilya)

4. torba: Urawa Red Diamonds (Japonya), Al Ain (Birleşik Arap Emirlikleri), Esperance (Tunus), Mamelodi Sundowns (Güney Afrika), Pachuca (Meksika), Seattle Sounders, Inter Miami (ABD), Auckland City (Yeni Zelanda)

TURNUVA FORMATI

32 takım, 8 gruba ayrılacak ve her grup, dörderli takımlar arasında tek maç üzerinden mücadele edecek. Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar, sonraki turlarda tek maç eleme usulüne göre şampiyonluk için oynayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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