28. Geleneksel Hünkar Çayırı Güreşleri Kocaeli'de heyecanlı sahneler yer aldı

Kocaeli'de Gebze Belediyesi tarafından Fatih Sultan Mehmet'in hayatını kaybettiği tarihi alanda düzenlenen 28. Geleneksel Hünkar Çayırı Yağlı Güreşleri başladı.

28. Geleneksel Hünkar Çayırı Güreşleri Kocaeli'de heyecanlı sahneler yer aldı
Süleyman Daban Süleyman Daban

Fatih Sultan Mehmet'in anısını yaşatmak için her yıl düzenlenen yağlı güreşlerde, bu sene 42 başpehlivan ile alt kategorilerde 750 pehlivan er meydanında birinci gelmek için mücadele edecek.
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AA muhabirine, ata sporu olan yağlı güreşi yaşatmak ve yeni nesillere aktarmak için geleneksel olarak Hünkar Çayırı Yağlı Güreşleri'ni düzenlediklerini söyledi.
Fatih Sultan Mehmet'in anısını yaşatmak için Hünkar Çayırı projesini oluşturduklarını aktaran Büyükgöz, "Fatih Sultan Mehmet Han'ın otağındayız. Kendisini hürmetle ve saygıyla anıyoruz. 28. Geleneksel Hünkar Çayırı Yağlı Güreşlerimizi icra ediyoruz." dedi.
Müsabakalarda dereceye girenlere gün sonunda ödülleri verilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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