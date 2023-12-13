4 Büyükler Borç İçinde! Toplam Borç 30 Milyar Liraya Dayandı

Futbol kulüplerinin borcu 30 milyar liraya dayandı. Ekim ayında açıklanan rapora göre 4 büyüklerin borcu 29,93 milyar liraya ulaştı.

Kulüplerin, Kamuyu Aydınlatma Platformuna gönderdiği finansal durum raporlarına göre, 31 Ağustos 2023 itibarıyla en fazla borcu bulunan kulüp Galatasaray oldu.

Sarı-kırmızılı kulüpte, dernek ve diğer ilişkili şirketler/taraflar hariç toplam borç, 9,59 milyar lira oldu.

Borç bilançosunda ikinci sırada 8,63 milyar lirayla Fenerbahçe bulunuyor. Beşiktaş'ın borç defterinde ise 7,05 milyar lira yazıyor. Trabzonspor'un borcu ise 4,66 milyar lira olarak kayıtlara geçti.