7Days Avrupa Kupası'nda yarı final karşılaşmaları başlıyor

7Days Avrupa Kupası'nda yarı final karşılaşmaları başlıyor. Temsilcimiz Türk Telekom Basketbol Takımı Ukrayna temsilcisi Prometey ile Letonya'da karşı karşıya gelecek.

7Days Avrupa Kupası'nda yarı final karşılaşmaları başlıyor
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Türk Telekom Basketbol Takımı, 7Days Avrupa Kupası yarı finalinde yarın Ukrayna temsilcisi Prometey ile Letonya'da karşı karşıya gelecek.

7Days Avrupa Kupası'nda yarı final karşılaşmaları başlıyor - Resim : 1

Riga Arena'da tek maç eleme sistemiyle oynanacak karşılaşma TSİ 19.00'da başlayacak.

Normal sezonda B Grubu'nu 13 galibiyet, 5 yenilgiyle 2. sırada bitiren Türk Telekom, sırasıyla İtalyan ekibi Germani Brescia ile Almanya temsilcisi Ratiopharm Ulm'ü eledi.

7Days Avrupa Kupası'nda yarı final karşılaşmaları başlıyor - Resim : 2

A Grubu'nu lider bitiren ve eleme turlarında Almanya'dan Veolia Towers Hamburg ile Yunan ekibi Promitheas'i geçen Ukrayna ekibi oldukça formda bir sezon geçiriyor. Bu sezon sadece 4 kez kaybeden ve Avrupa'daki son 13 maçını da kazanan Prometey, Rusya'nın Ukrayna’ya açtığı savaş nedeniyle iç saha müsabakalarını Letonya'nın başkenti Riga'da oynuyor.

7Days Avrupa Kupası'nda yarı final karşılaşmaları başlıyor - Resim : 3

Bu karşılaşmayı kazanan takım finalde, İspanyol takımlarından Gran Canaria ile Joventut Badalona arasında yapılacak yarı final maçının galibiyle karşılaşacak.

7Days Avrupa Kupası'nı kazanan takım gelecek sezon doğrudan THY Avrupa Ligi'nde yer alacak.

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