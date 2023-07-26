A Milli Erkek Basketbol Takımı hazırlık çalışmalarını sürdürüyor!

Türkiye'nin ev sahipliğinde 12-20 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı, kamp için İtalya'ya gitti.

A Milli Erkek Basketbol Takımı hazırlık çalışmalarını sürdürüyor!
Süleyman Daban Süleyman Daban

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamada, İstanbul Havalimanı'ndan hareket eden kafilenin İtalya'nın Bormio bölgesine gittiği belirtildi.

Milliler, turnuva öncesinde 6 Ağustos'a kadar hazırlıklarını burada gerçekleştirecek.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası’ndaki maç programı şu şekilde:

12 Ağustos Cumartesi: 20.00 Türkiye-İzlanda                                                                                    13 Ağustos Pazar:         20.45 Türkiye-Bulgaristan                                                                            15 Ağustos Salı:            20.00 Türkiye-Ukrayna

Kaynak: Anadolu Ajansı

# spor # basketbol # Türkiye A Milli Basketbol Takımı # kamp # hazırlık
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