A Milli Erkek Basketbol Takımı hazırlık çalışmalarını sürdürüyor!
Türkiye'nin ev sahipliğinde 12-20 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı, kamp için İtalya'ya gitti.
Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamada, İstanbul Havalimanı'ndan hareket eden kafilenin İtalya'nın Bormio bölgesine gittiği belirtildi.
Milliler, turnuva öncesinde 6 Ağustos'a kadar hazırlıklarını burada gerçekleştirecek.
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası’ndaki maç programı şu şekilde:
12 Ağustos Cumartesi: 20.00 Türkiye-İzlanda 13 Ağustos Pazar: 20.45 Türkiye-Bulgaristan 15 Ağustos Salı: 20.00 Türkiye-Ukrayna
Kaynak: Anadolu Ajansı