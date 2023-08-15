A Milli Kadın Voleybol Takımımız Avrupa'da sahneye çıkıyor! Avrupa Şampiyonası ne zaman başlıyor? İşte maç programı...

Geçtiğimiz ay Milletler Ligi finalinde Çin'i 3-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşıp dünya sıralamasında zirveye çıkan A Milli Kadın Voleybol Takımımız bu defa da Avrupa'da sahne alıyor. CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası 15 Ağustos – 3 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan turnuvada grup aşaması, yarın İtalya'da oynanacak maçlar ile başlıyor.

CEV AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA RAKİPLERİMİZ VE GRUPLAR!

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yer aldığı C Grubu'nda karşılaşmalar Almanya'nın Düsseldorf kentinde yapılacak. Filenin Sultanları, grup karşılaşmalarına 18 Ağustos Cuma günü İsveç maçıyla başlayacak.

A Grubu: Belçika, Slovenya, Sırbistan, Polonya, Ukrayna, Macaristan

B Grubu: İtalya, Romanya, Bulgaristan, Hırvatistan, Bosna Hersek, İsviçre

C Grubu: Almanya, Azerbaycan, Türkiye, Çekya, İsveç, Yunanistan

D Grubu: Estonya, Finlandiya, Hollanda, Fransa, Slovakya, İspanya

TURNUVADA Kİ KADROMUZ BELLİ OLDU!

Libero: Simge Aköz, Ayça Aykaç, Gizem Örge

Pasör: Cansu Özbay, Elif Şahin

Orta oyuncu: Eda Erdem, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Kübra Akman

Pasör çaprazı: Melissa Vargas

Smaçör: Hande Baladın, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Ebrar Karakurt

MAÇ PROGRAMI ŞU ŞEKİLDE!

Filenin Sultanları’nın maç programı şu şekilde:

18 Ağustos 2023 18.00 Türkiye-İsveç

20 Ağustos 2023 21.00 Türkiye-Azerbaycan

21 Ağustos 2023 18.00 Çekya-Türkiye

23 Ağustos 2023 18.00 Yunanistan-Türkiye

24 Ağustos 2023 21.00 Türkiye-Almanya

FİLENİN SULTANLARI ALMANYA'DA!

Dünya en iyi olan Milli Kadın Voleybol Takımımız, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası grup maçları için Almanya'nın Düsseldorf şehrine hareket etti. Filenin Sultanları'nı taşıyan uçak, İstanbul Havalimanı'ndan saat 15.30'da kalktı. A Milli Kadın Voleybol Takımımız grup maçları için artık Almanya'da hazır bulunuyor.