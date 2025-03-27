A Milli Takım için kritik gün! EuroBasket 2025’te rakiplerimiz belli oluyor

FIBA Avrupa Yönetim Kurulu’nun aldığı karara göre Türkiye, Kıbrıs Rum Kesimi ile aynı grupta yer almayacak. 24 ülkenin katılacağı turnuvada takımlar 6’şarlı 4 gruba ayrılacak. Milliler, 4. torbada yer alıyor, yani grupları şekillendirecek kura çekimi büyük önem taşıyor.

Letonya’nın başkenti Riga’da düzenlenecek kura çekimi, TSİ 16.00’da başlayacak.

EUROBASKET 2025 TORBALARI NASIL OLUŞTU?

Kura çekimi öncesinde FIBA tarafından açıklanan torba dağılımı şu şekilde:

1. Torba: Sırbistan, Almanya, Fransa, İspanya

2. Torba: Letonya, Litvanya, Slovenya, Yunanistan

3. Torba: İtalya, Karadağ, Polonya, Çekya

4. Torba: Finlandiya, Gürcistan, Türkiye, İsrail

5. Torba: Belçika, Bosna-Hersek, Estonya, Büyük Britanya

6. Torba: İsveç, İzlanda, Portekiz, Kıbrıs Rum Kesimi

GRUP AŞAMASI 4 ÜLKEDE OYNANACAK

Bu yıl 42. kez düzenlenecek olan EuroBasket’in grup aşaması dört farklı şehirde oynanacak:

Limassol (Kıbrıs Rum Kesimi)

Tampere (Finlandiya)

Katowice (Polonya)

Riga (Letonya)

Final aşaması ise Riga’da gerçekleştirilecek.