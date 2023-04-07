Abdülkerim Bardakcı'dan Galatasaray'a kötü haber

Galatasaray Kulübü, Medipol Başakşehir mücadelesinde sakatlanan Abdülkerim Bardakcı'nın sol arka alt adale grubunda zorlanma tespit edildiğini bildirdi.

Abdülkerim Bardakcı'dan Galatasaray'a kötü haber
Abdülkerim Bardakcı'dan Galatasaray'a kötü haber / İstanbul / 2023
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Galatasaray, kupadaki Başakşehir maçında sakatlanan Abdülkerim Bardakcı için bir açıklama yaptı.

Galatasaray Kulübü'nden  konuya dair yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

- Futbolcumuz Abdülkerim Bardakcı’nın, Liv Hospital’da yapılan tetkikleri sonucunda sol arka alt adale grubunda aşil tendon komşuluğunda zorlanma tespit edilmiş olup, tedavisine başlanmıştır.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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