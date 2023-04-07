Abdülkerim Bardakcı'dan Galatasaray'a kötü haber

Galatasaray, kupadaki Başakşehir maçında sakatlanan Abdülkerim Bardakcı için bir açıklama yaptı.

Galatasaray Kulübü'nden konuya dair yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

- Futbolcumuz Abdülkerim Bardakcı’nın, Liv Hospital’da yapılan tetkikleri sonucunda sol arka alt adale grubunda aşil tendon komşuluğunda zorlanma tespit edilmiş olup, tedavisine başlanmıştır.