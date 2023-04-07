Abdülkerim Bardakcı'dan Galatasaray'a kötü haber
Galatasaray Kulübü, Medipol Başakşehir mücadelesinde sakatlanan Abdülkerim Bardakcı'nın sol arka alt adale grubunda zorlanma tespit edildiğini bildirdi.
Galatasaray, kupadaki Başakşehir maçında sakatlanan Abdülkerim Bardakcı için bir açıklama yaptı.
Galatasaray Kulübü'nden konuya dair yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
- Futbolcumuz Abdülkerim Bardakcı’nın, Liv Hospital’da yapılan tetkikleri sonucunda sol arka alt adale grubunda aşil tendon komşuluğunda zorlanma tespit edilmiş olup, tedavisine başlanmıştır.
ℹ️— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) April 7, 2023
Futbolcumuz Abdülkerim Bardakcı’nın sponsorumuz Liv Hospital’da yapılan tetkikleri sonucunda sol arka alt adele grubunda aşil tendon komşuluğunda zorlanma tespit edilmiş olup, oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. pic.twitter.com/C4AQHEzSt9
Kaynak: Anadolu AjansıFenerbahçe kupada yarı finale çıktı Türkiye resmen aday oldu Galatasaray Lale Orta'yı istifaya çağırdı Galatasaray kupaya veda etti