Acun Ilıcalı bu karara itiraz edecek
İngiltere Championship yönetimi, Hull City'ye 3 dönem transfer yasağı getirdi. Acun Ilıcalı cezaya itiraz edecek.
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Acun Ilıcalı sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City'ye gelen 3 dönem transfer yasağına itiraz edecek.
Resmi sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayınlayan Hull City, transfer yasağını doğruladı. Kulüpten yapılan açıklamada gerekli itirazların yapılacağı belirtildi.
Hull City'nin açıklaması şu şekilde:
EFL'den transfer yasağı ve derhal yürürlüğe girecek üç dönemli ücret kısıtlamasına tabi olduğumuza dair bildirim aldığımızı teyit edebiliriz. Üç dönemlik kısıtlamaya itiraz edeceğiz ve konuyu en kısa sürede çözeceğimizden eminiz.