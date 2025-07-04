Acun Ilıcalı bu karara itiraz edecek

İngiltere Championship yönetimi, Hull City'ye 3 dönem transfer yasağı getirdi. Acun Ilıcalı cezaya itiraz edecek.

Ebrugül Müezzinoğlu Ebrugül Müezzinoğlu
Acun Ilıcalı bu karara itiraz edecek
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Acun Ilıcalı sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City'ye gelen 3 dönem transfer yasağına itiraz edecek.

Resmi sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayınlayan Hull City, transfer yasağını doğruladı. Kulüpten yapılan açıklamada gerekli itirazların yapılacağı belirtildi.

Hull City'nin açıklaması şu şekilde:

EFL'den transfer yasağı ve derhal yürürlüğe girecek üç dönemli ücret kısıtlamasına tabi olduğumuza dair bildirim aldığımızı teyit edebiliriz. Üç dönemlik kısıtlamaya itiraz edeceğiz ve konuyu en kısa sürede çözeceğimizden eminiz.

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