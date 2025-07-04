Acun Ilıcalı bu karara itiraz edecek

Acun Ilıcalı sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City'ye gelen 3 dönem transfer yasağına itiraz edecek.

Resmi sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayınlayan Hull City, transfer yasağını doğruladı. Kulüpten yapılan açıklamada gerekli itirazların yapılacağı belirtildi.

Hull City'nin açıklaması şu şekilde:

EFL'den transfer yasağı ve derhal yürürlüğe girecek üç dönemli ücret kısıtlamasına tabi olduğumuza dair bildirim aldığımızı teyit edebiliriz. Üç dönemlik kısıtlamaya itiraz edeceğiz ve konuyu en kısa sürede çözeceğimizden eminiz.