Acun Ilıcalı yeni bir futbol takımı satın aldı

Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile İrlanda Ligi ekiplerindenn Shelbourne FC'yi satın aldığını duyurdu. Ilıcalı daha önce İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'i satın almıştı.

Ilıcalı, Shelbourne FC'ye dair yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

- Hull City ile başlayan güçlü futbol yatırımlarımız İrlanda Premier Ligi’nin en eski ve köklü kulüplerinden Shelbourne FC’nin çoğunluk hisselerini almamızla devam ediyor. Hedefimiz Shelbourne FC ile birlikte Avrupa Kupaları’na katılmak, önemli başarılar elde etmek ve birçok yeteneği dünya futboluna kazandırmak. İrlanda futboluna, kulübün potansiyeline ve taraftarlarımıza olan inancımız sonsuz.