Adalet Bakanı Tunç açıkladı: Futbolculara yönelik soruşturma yok

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki olaylarla ilgili konuştu. Bakan Tunç, "Şu ana kadar 38 kişinin kimlikleri tespit edildi. 12 kişi gözaltına alınmıştı. Kamera görüntüleri de izlenerek kimler kusurluysa bu yönde soruşturma devam edecektir. Futbolcularla ilgili herhangi bir soruşturma da söz konusu değil. Bazı sosyal medya hesaplarında böyle bir algı oluşturulmaya çalışılmış ancak bu doğru değil" açıklamasını yaptı.

FENERBAHÇE'DEN TEPKİ GELMİŞTİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ilk açıklamasında "Görüntüler izlenir. Bu görüntüleri değerlendirecek olan Cumhuriyet Savcılığı. Meşru savunmanın da ötesine geçip karşı tarafa zarar verecek kendi savunmanın ötesine giden bir durum söz konusu mu? Bir saldırı var mı? Taraftar da olsa futbolcu da olsa her iki taraf içinde bir suç işlenmişse soruşturulur” demişti. Sarı lacivertlilerden bu açıklamaya tepki gelmişti. Fenerbahçe yaptığı paylaşımda,

"Sahaya atılan meşaleyi eliyle kaldırıp saha dışına atma bilincinde olan, tüm bu baskı, tahriklere rağmen oyuna, sahadaki mücadeleye zarar vermemek adına en ufak reaksiyon dahi göstermeyen Futbol Takımımıza, Teknik Ekibimize ve camiamıza yapılan bir haksızlık olarak kabul ediyoruz.

Sayın Bakanımızın bu konuda yaşanan tüm bu olayların mağduru ve tek masum tarafı olan Fenerbahçe'yi hedef almayı fırsat kollayanların konuyu çarpıtmalarına izin verecek açıklamaları bizi derinden yaralamıştır.” ifadeleri kullanılmıştı.