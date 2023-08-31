Adana Demirspor- Genk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Adana Demirspor- Genk rövanş maçı için muhtemel 11'ler!
UEFA Konferans Ligi Play Off turundaki temsilcimiz Adana Demirspor, bu akşam sahasında Belçika'nın Genk takımıyla karşılaşacak. Adana Demirspor Genç rövanş maçının kanalı belli oldu. Kluivert takımının ilk 11'ini belirledi.
Adana Demirspor, UEFA Konferans Ligi Play Off turu rövanş maçında bu akşam Belçika'nın Genk takımıyla karşı karşıya gelecek.
ADANA DEMİRSPOR- GENK MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Temsilcimiz deplasmandaki ilk maçta rakibine 2-1 yenilmişti. Adana Demirspor'a tur için 2 farklı galibiyet geriyor.
Karşılaşma Yeni Adana Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak. İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jose Luis Munuera'nın yöneteceği maç TV 8,5'tan şifresiz olarak ekrana gelecek.
Teknik direktör Kluivert, Genk karşısında sahaya süreceği ilk 11'i belirledi. Adana Demirspor'un sahaya şu kadrosuyla çıkması bekleniyor:
Karacic, Svensson, Semih, Gravillon, Rodrigues, Stambouli, Belhanda, Yusuf Sarı, Emre Akbaba, Akintola, Ndiaye.
# Adana # Adana Demirspor # uefa konferans ligi # rövanş maçı # adana # genk