Adnan Aybaba: "Hamit Altıntop'un arkasındaki güç kim?"

Spor yorumcu Adnan Aybaba, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop'a, yönelik eleştirilerde bulundu.

Aybaba, A Milli Takımın başına Teknik Direktör Stefan Kuntz'un getirilmesine tepki gösterirken Altıntop'a ilişkin "Türk futbolunu Hamit Altıntop'a teslim eden güç kim veya kimler? Eğer Altıntop'ta biraz vicdan varsa bunu açıklasın ve derhal istifa etsin. Kalkıyor, Almanya Ümit Milli Takım hocası Stefan Kuntz'u, yani üçüncü sınıf bir hocayı Türkiye'ye getiriyor. Bu kadar da olmaz." dedi.