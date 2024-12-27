Al-Shabab, Fatih Terim'i resmen açıkladı! Videolu paylaşım yapıldı

Fatih Terim'in yeni adresi belli oldu! Suudi Arabistan Pro Lig takımlarından Al-Shabab, Fatih Terim ile anlaşma sağlandığını duyurdu. Fatih Terim'in takımın başına getirilmesiyle ilgili kulübün sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Al-Shabab, Fatih Terim'i resmen açıkladı! Videolu paylaşım yapıldı
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Son olarak 2023-2024 sezonunda 5 ay boyunca Yunanistan ekibi Panathinaikos'u çalıştıran teknik direktör Fatih Terim'in yeni adresi belli oldu.

Tecrübeli teknik direktör, Suudi Arabistan Pro Lig takımlarından Al-Shabab ile anlaşmaya vardı.

Al-Shabab'dan yapılan açıklamada, teknik direktörlük görevine Fatih Terim'in getirildiği duyuruldu. Kulübün sosyal medyasından yapılan paylaşımda, "Al Shabab'ın hikayesi, İmparator ile devam ediyor." denildi.

Paylaşımda yer alan yapay zeka destekli videoda, teknik direktör Vitor Pereira'nın ayrılığı sonrası soyunma odasında bulunan oyunculara Fatih Terim'in "Bunun için zaman yok. Videoyu bitirin ve şimdi işimize dönelim" ifadeleri kullanıldı.

Fatih Terim'in bugün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gitmesi bekleniyor.

Al-Shabab, Suudi Arabistan Pro Lig'de 13 haftada topladığı 23 puanla lider Al-Ittihad'ın 13 puan gerisinde 6. sırada yer alıyor.

Fatih Terim, Al-Shabab'ın başındaki ilk maçına Suudi Arabistan Kral Kupası çeyrek finalinde Al-Fayha karşısında çıkacak.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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