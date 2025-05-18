Ali Koç açıkladı: Fenerbahçe seçime gidiyor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, uzun süredir merakla beklenen olağanüstü genel kurul tarihini açıkladı. Koç, seçimli genel kurulun eylül ayında gerçekleştirileceğini duyurdu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Ali Koç açıkladı: Fenerbahçe seçime gidiyor
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulüp yönetiminde değişim beklentisiyle gözlerin çevrildiği olağanüstü genel kurulun eylül ayında yapılacağını açıkladı. Uzun süredir kulüp içerisinde konuşulan seçim tarihi, Başkan Koç'un yaptığı açıklamayla netlik kazandı.

Koç, yaptığı açıklamada, "Değerlendirmeler neticesinde olağanüstü genel kurulu eylül ayında gerçekleştireceğiz. Eylül ayında olağanüstü genel kurula dair net tarih, yeni sezon fikstürü sonrası belirlenecek ve kamuoyuyla paylaşılacak." ifadelerini kullandı.

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