Ali Koç yeniden başkan seçildi

Ali Koç ve Aziz Yıldırım, birlikte tribünleri selamladı.

Kürsüye çıkan Yıldırım, şunları dile getirdi: "Sevgili Fenerbahçeliler, bugün Fenerbahçe'ye yakışır bir kongre gerçekleştirdik. Hepinize teşekkür ediyorum. Ben ve ekibim görevimizi tamamladık. İnşallah sayın Ali Koç ve ekibi, belirlediğimiz rotada Fenerbahçe'yi şampiyon yaparlar."

ALİ KOÇ'UN YÖNETİM KURULU LİSTESİ İSE ŞU ŞEKİLDE



Erol Bilecik, Burak Kızılhan, Sertaç Komsuoğlu, Acun Ilıcalı, Ahmet Ketenci, Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık, Eren Dişli, Ergun Özen, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hakan Safi, Hamdi Akın, Hulusi Belgü, Hüseyin Bozkurt, Kemal Danabaş, Mehmet Dereli, Nedim Keçeli, Özgür Özaktaç, Rıfat Perahya, Selma Rodopman."