Ali Koç yeniden başkan seçildi

Tarih Kongresi, Sarı Lacivertliler için kapanışını yaptı... Fenerbahçe'de Ali Koç, Sarı Lacivertlilerin başkanı olarak yeniden seçildi... Aziz Yıldırım'ın açıklamasında; "Hepinize minnettarım. Ben ve ekibim görevimizi yerine getirdik. Ali Koç ve onun ekibi umarım Fenerbahçe'yi şampiyon yapar." dedi.

Ali Koç yeniden başkan seçildi
Editör: Yağmur Biçen
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Ali Koç ve Aziz Yıldırım, birlikte tribünleri selamladı.

Kürsüye çıkan Yıldırım, şunları dile getirdi: "Sevgili Fenerbahçeliler, bugün Fenerbahçe'ye yakışır bir kongre gerçekleştirdik. Hepinize teşekkür ediyorum. Ben ve ekibim görevimizi tamamladık. İnşallah sayın Ali Koç ve ekibi, belirlediğimiz rotada Fenerbahçe'yi şampiyon yaparlar."

ALİ KOÇ'UN YÖNETİM KURULU LİSTESİ İSE ŞU ŞEKİLDE


Erol Bilecik, Burak Kızılhan, Sertaç Komsuoğlu, Acun Ilıcalı, Ahmet Ketenci, Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık, Eren Dişli, Ergun Özen, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hakan Safi, Hamdi Akın, Hulusi Belgü, Hüseyin Bozkurt, Kemal Danabaş, Mehmet Dereli, Nedim Keçeli, Özgür Özaktaç, Rıfat Perahya, Selma Rodopman."

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# fenerbahçe # ali koç # aziz yıldırım
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