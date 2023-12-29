Ali Koç'tan Süper Kupa'nın Ertelenmesi Sonrası İlk Açıklama

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 2023 Turkcell Süper Kupa maçının iptali sonrası kısa bir açıklama yaptı. Koç, açıklamasında "Atatürk yoksa Türkiye de yok! Biz de yokuz, maç da yok!" ifadelerini kullandı.

Ali Koç'tan Süper Kupa'nın Ertelenmesi Sonrası İlk Açıklama
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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Riyad'da oynanması planlanan ancak Suudi Arabistanlı yetkililerin skandal kararları nedeniyle iptal olan 2023 Turkcell Süper Kupa maçı sonrası açıklama yaptı.
sporx'in aktardığına göre Ali Koç, "Atatürk yoksa Türkiye de yok! Biz de yokuz, maç da yok!" sözüyle kısa yorumunu paylaştı.

# ali koç # fenerbahçe
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