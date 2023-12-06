Alman Devleri Ferdi Kadıoğlu'nu İstiyor! Bayern Münih ve Borussia Dortmund Ferdi Kadıoğlu İçin Devrede

Sport Bild'de yer alan habere göre; yetenekli bir bek arayan Alman devinin, Fenerbahçe forması giyen Ferdi Kadıoğlu ile ilgilendiği ve ocak ayı transfer döneminde teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.

30 Milyon Euro

Haberde, Fenerbahçe'nin sözleşmesi 30 Haziran 2026 yılına kadar devam eden yıldız oyuncu için 30 milyon Euro bonservis talep ettiği ifade edildi. Borussia Dortmund'un, Ferdi Kadıoğlu'nun bonservisini ödeyememesi durumunda ise kiralama teklifi yapacağı kaydedildi.

Bayern Münih'te Peşinde

Ayrıca, Borussia Dortmund'un dışında bir başka Alman kulübü Bayern Münih'in de yıldız oyuncunun peşinde olduğu belirtildi.

Bu Sezonki Performansı

Bu sezon Sarı-Lacivertli takım ile 19 karşılaşmaya çıkan milli yıldız 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.