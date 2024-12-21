Anadolu Efes, Partizan'ı 86-77 yendi

THY EuroLeague'de 17. hafta maçlarının heyecanı yaşandı. Anadolu Efes, 17. hafta mücadelesinde sahasında Sırbistan'ın Partizan ekibini konuk etti.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadeleye pota altından bulduğu sayılarla başlayan Partizan, 3. dakikayı 7-2 önde geçti. Anadolu Efes, çeyreğin başında hücumda ritim tutmakta zorlanırken boyalı alanı da iyi savunamadı. Periyodun ortalarında toparlanan lacivert-beyazlılar, üç sayı çizgisinin gerisinden etkili oldu. Yüksek tempoda oynanan ve karşılıklı basketlere sahne olan ilk çeyreği Partizan, 27-20 üstün tamamladı.

Anadolu Efes, ikinci çeyreğe hücumda Ercan Osmani ile etkili girdi. Ev sahibi takım, top kayıpları yapan Sırbistan ekibi karşısında pota altından bulduğu basketlerle 13. dakikada skoru 29-29'a getirdi. Çeyrek ortasında oyunda tempo düşerken, takımlar sayı üretmekte sorun yaşadı. Lacivert-beyazlılar, 17. dakika biterken Smits'in pota altından kaydettiği basketle maçta ilk kez 33-32'lik skorla öne geçti. Ev sahibi takım, 3 dakikalık sürede sayı bulamazken Partizan, Davies'in basketiyle soyunma odasına 38-33 önde girdi.

İkinci yarıya peş peşe dış atış isabetleriyle başlayan Anadolu Efes, taraftarının da desteğiyle 26. dakikada skoru 46-45'e getirerek yeniden öne geçti. İki ekip de bu çeyrekte üç sayı çizgisinin gerisinden oldukça etkili bir performans sergiledi. Başa baş bir mücadeleye sahne olan periyotta skor üstünlüğü sık sık el değiştirirken Partizan, Tyrique Jones'un sayılarıyla son çeyreğe 61-58 üstün gitti.

ANADOLU EFES, 10. GALİBİYETİNİ ELDE ETTİ

Final periyoduna Anadolu Efes, 7-0'lık seriyle giriş yaptı ve skoru 65-61'e getirdi. Ercan Osmani'nin üst üste iç ve dış atış isabetleriyle hücumda tempolu oyununu sürdüren ev sahibi takım, 36. dakikada skoru 73-68'e getirerek farkı 5 sayıya çıkardı. Kenardan oyuna dahil olan Beaubois'nın da katkısıyla üstünlüğünü koruyan lacivert-beyazlılar maçı 86-77 kazandı.

Üst üste üçüncü galibiyetini alan lacivert-beyazlılar, toplamda ise 10. kez sahadan kazanarak ayrıldı. Sırbistan ekibi Partizan ise 10. kez mağlup oldu.

Anadolu Efes'te Ercan Osmani'nin 25, Beaubois'nın 12, Larkin, Nwora ve Thompson'ın 11'er sayısı galibiyette önemli rol oynadı.

Partizan'da ise Tyrique Jones'un 23, Brown'ın 15 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

MIJATOVIC GALİBİYETİ DEĞERLENDİRDİ

Anadolu Efes'te başantrenör Tomislav Mijatovic, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Mijatovic, Partizan'a karşı cesur bir şekilde mücadele ettiklerini söyledi.

Duygusal olarak çok gururlu olduğunu belirten Hırvat çalıştırıcı, "Oyuncularım ısrarcılıklarıyla, devamlılıklarıyla, meydan okumalarıyla, rakibe verdikleri yanıtlarla beni gururlandırdılar. Bu bir inşa yürüyüşü. Oyuncularımın adanmışlığı bugünkü zaferi hazırladı. Basketbol canlı bir oyun. Sürekli hazır takımlarla oynuyorsunuz. Kritik olan bu takımlara nasıl yanıt verdiğiniz. Cesurca mücadele ettik. Oyuncularımı tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.

Takım ruhunun galibiyeti getirdiğini aktaran Tomislav Mijatovic, "Taraftarlarımızla sinerji yarattık. Rakip ve hakemler üzerinde baskı oluşturdular. Yoğun bir fikstürdeyiz. Tüm oyuncuların hazır olması gerekiyor. Sağlık ekibimizi ve antrenörlerimizi tebrik ediyorum. Bir maratondayız ve bir dağı tırmanıyoruz. Bu dağı tırmanmak için birer adım, birer adım ilerlemek gerekiyor." dedi.

Karşılaşmada 25 sayı üreten Ercan Osmani'nin performansından da övgüyle söz eden Mijatovic, "Ercan Osmani'yi Bandırma Kırmızı'dan bu yana takip ediyoruz. Çok yönlü bir oyuncu. Çok yetenekli bir pasör. Oyun kurucularımıza fırsatlar yaratıyor. Her gün antrenörleriyle bireysel çalışıyor. Takım içindeki rolünü kabullenmiş durumda. Ercan'ın geldiği noktadan mutluyum. Bugünkü performansı bir başyapıt." diye konuştu.