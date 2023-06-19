Anadolu Efes'den büyük ayrılık

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2022-2023 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Anadolu Efes, başantrenör Ergin Ataman'a veda etti.

Anadolu Efes'den büyük ayrılık

Lacivert-beyazlı kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tecrübeli başantrenör yönetiminde kazandığı kupaların videolarını yayımlayarak, "Unutulmaz başarılar, sayısız kupa ve çok özel hikayeler. Verdiğin emekler ve bu kulübe yaşattıkların için sonsuz teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Anadolu Efes Başkanı Tuncay Özilhan da Ergin Ataman'a ve kulüpten ayrılan bir diğer isim olan yardımcı antrenör Yakup Sekizkök'e teşekkür plaketi verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# spor # basketbol # anadolu efes # veda # Engin Ataman
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Çok Okunanlar
1 2023 Haziran ayı örnek ehliyet sınav soruları
2 Ehliyet sahipleri dikkat!
3 İstanbul’un en güzel 5 adası
4 Denize girebileceğiniz en güzel yerler
5 Lanetlenmiş Kuldhara ne oldu?