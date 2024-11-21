Anadolu Efes'te sakatlık yaşayan Doğuş Özdemiroğlu 3 hafta sahalarda yok

Anadolu Efes forması giyen milli basketbolcu Doğuş Özdemiroğlu, 3 hafta sahalarda geçirdiği sakatlık nedeni ile sahalarda bulunamayacak.

Sude İnak Sude İnak
Anadolu Efes'te sakatlık yaşayan Doğuş Özdemiroğlu 3 hafta sahalarda yok
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Anadolu Efes tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında oynanan Fenerbahçe Beko karşılaşmasında sakatlanan 28 yaşındaki oyuncunun 3 hafta formasından uzak kalacağı belirtildi.

Larkin'de Paris maçında yok

Takım kaptanı Shane Larkin'in de THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında bugün oynanacak Paris Basketbol mücadelesinde forma giyemeyeceği aktarıldı.

Öte yandan hafif sakatlıkları bulunan Rodrigue Beaubois ile Darius Thompson'ın yanı sıra yine Fenerbahçe Beko maçında eline aldığı darbe sonucu sakatlık yaşayan Vincent Poirier'nin ise Paris Basketbol maçında kadroda olacağı duyuruldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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