Ancelotti, Arda Güler’in mevkisi için 20 yaşındaki yıldızı açıkladı!

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arjantinli genç yetenek Nico Paz hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Goal.com'un açıklamasına göre, 20 yaşındaki orta saha oyuncusunun, Real Madrid’in geleceği için önemli bir potansiyel taşıdığını belirten Ancelotti, Paz’ın çok yakın bir şekilde takip edildiğini ifade etti.

Ancelotti, Marca’ya verdiği röportajda, “Nico Paz’ı çok yakından izliyoruz. Bu yıl Real Madrid dışında antrenman yapması ona çok iyi gelecek. Gerçekten kulübümüzün geleceği olabileceğini düşündüğümüz bir oyuncu” dedi. Paz, bu sezon Serie A ekiplerinden Como’da 16 maçta 2 gol ve 4 asistle parlıyor ve dikkatleri üzerine çekiyor.

Real Madrid’in genç oyuncu politikasına dair eleştiriler ise sürüyor. Son dönemde, kulübün akademisinden çıkan oyuncuların şans bulamaması, Ancelotti’nin gençlere fırsat verme konusundaki çekinceleriyle birleşince, genç oyunculara daha fazla fırsat verilmesi gerektiği konuşuluyor.