Ancelotti'nin yeni takımı belli oldu! 2024'te takımın başına geçecek...

64 yaşındaki italyan teknik direktör Carlo Ancelotti'nin, Real Madrid'den sonra başına geçeceği takım belli oldu.

La Liga ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Ancelotti'nin Brezilya Milli Takımı'nın başına geçeceği açıklandı.

Brezilya Futbol Federasyonu Başkanı Ednaldo Rodrigues, Ancelotti'nin 2024 Copa Amerika'dan itibaren takımın başında olacağını duyurdu. Rodrigues, Fluminense'nin teknik direktörü Fernando Diniz'in bir yıllığına geçici olarak milli takımı çalıştıracağını belirtti.

Copa America, 20 Haziran 2024'te başlayacak.

Kulüp kariyeri başarılarla dolu İtalyan teknik adamın milli takım düzeyindeki ilk görevi olacak.

Brezilya, 2026 Dünya Kupası elemelerindeki ilk maçında, eylül ayında Bolivya ile karşılaşacak.