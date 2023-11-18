Antalya'da Şampiyona Heyecanı Yaşanıyor

13’üncü Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası’na Antalya ev sahipliği yapıyor. Şampiyonada 21 ülkeden 398 sporcu mücadele ediyor. Ülkemizi 36 sporcu temsil ediyor. Tüm hızıyla süren şampiyona 19 Kasım’da sona erecek.

Antalya'da Şampiyona Heyecanı Yaşanıyor
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21 ülkeden 398 sporcu kıyasıya mücadele ediyor. Ülkemizi 36 sporcumuz temsil ediyor. Hedef, altın madalya.

13’üncü Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası Antalya’da yapılıyor.

İbrahim Çolak Cimnastik Salonu'ndaki şampiyonanın ilk gününde, gençler ve büyüklerde eleme turları yapıldı. "Madalya Canavarı" ünvanlı Ayşe Begüm Onbaşı, Büyükler Tek Kadınlar kategorisinde 20.100 puanla 3’üncü olarak finale kaldı.

Gençler Trio kategorisinde Busenaz Atmaca, Ekin Su Çevik ve Sıla Atçı finale kalma başarısı gösterdi. Genç Aerodans kategorisinde Busenaz Ekşi, Hazal Aksüt, Defne Akbaş, Elifnaz Özmen, İlayda Göymen, Derin Yılmazkaraosmanoğlu, Bilgeniz Hekimoğlu ve Narin Doğan finale yükseldi.

Sporcular, şampiyonanın ikinci günde de podyumda emeklerini sergiledi.

Tüm hızıyla süren şampiyonaya ilgi yoğun. İzleyicilerin sporculara desteği eksik olmadı. Heyecanın dorukta olduğu şampiyona 19 Kasım’da sona erecek.


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