Arda Güler ilk 11'de oynayacak mı? Ancelotti açıkladı

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, takımın genç oyuncuları Arda Güler ve Endrick Felipe'nin ilk 11'de sahaya çıkmaya hazır olduklarını ancak önceliklerinin takımdaki kötü gidişatı durdurmak olduğunu söyledi.

Bahri Doğukan Şahin Bahri Doğukan Şahin
Arda Güler ilk 11'de oynayacak mı? Ancelotti açıkladı
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Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, La Liga'nın 13. haftasında yarın oynanacak Osasuna maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında, son iki maçta alınan yenilgiler üzerine açıklamalarda bulundu. Ancelotti, takımın moralinin bozuk olduğunu belirtti ancak bu durumdan çıkmak için çözüm bulacaklarına inandığını ifade etti.

Takımın sahada gereken tepkiyi vermesini beklediğini söyleyen Ancelotti, "Her zaman çözümü bulacağımızı söyledik, ancak bu teorik olarak kaldı. Artık bunu sahada uygulamamız gerekiyor. Takımın sorunun farkında olduğunu ve bu sorunun çok net olduğunu düşünüyorum. Yarın sahada bunun izlerini görmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Real Madrid'in yeni transferi Endrick ve milli futbolcu Arda Güler'in son dönemde forma şansı bulamamalarına dair bir soruya ise Ancelotti, her iki oyuncunun da antrenmanlarda iyi performans sergilediğini, ancak şu an için önceliklerinin mevcut durumu düzeltmek olduğunu belirtti. "Endrick ve Arda, bu durumu değiştirebilecek potansiyele sahip oyuncular. Eğer gerekirse bu oyunculardan biriyle başlayabiliriz, ama önceliğimiz bu zor dönemi atlatmak" dedi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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