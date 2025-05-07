Vatan Partisi'nden çağrı: "Darende esnafına yapılan haksızlığa son verilsin"

Darende'deki esnafın elektrik ve su hizmetleri, mahkeme kararına rağmen hukuksuz bir şekilde kesilecek. Vatan Partisi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Malatya Valiliği'ni bu uygulamaya son vermeye çağırıyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Vatan Partisi'nden çağrı: "Darende esnafına yapılan haksızlığa son verilsin"
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Malatya'nın Darende ilçesinde, Hacı Derviş Mahallesi'nde ilân edilen rezerv yapı alanı kararı sonrasında, Malatya 2. İdare Mahkemesi'nin 2025/518 ve 2025/519 sayılı dosyalarında tahliye ve yıkım işlemleri, yürütmenin durdurulması kararıyla durdurulmuştu. Ancak, mahkeme kararına rağmen, bugün itibariyle Darende’deki 184 esnafın elektrik ve su hizmetlerinin hukuksuz bir şekilde kesileceği bildirildi.

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaparak, esnafın haklı mücadelesinin yanlarında olduklarını belirtti. Bursalı, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızı ve Malatya Valiliğimizi, bu hukuksuzluğa son vermeleri için göreve çağırıyoruz. Deprem sonrası zor koşullar altında ayakta kalmaya çalışan esnafımıza karşı bu haksız uygulamalar durdurulmalıdır" ifadelerini kullandı.

Bursalı, Vatan Partisi olarak, Darende esnafının haklı mücadelesinin sonuna kadar yanında olacaklarını ve hukuksuz uygulamalara karşı mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

Vatan Partisi, Darende Esnafının Mücadelesinin Yanında

Vatan Partisi Genel Sekreteri, esnafın yaşadığı zorlukların sadece ekonomik değil, aynı zamanda hukuksal bir sorun olduğunu vurguladı ve sorunun çözülmesi için ilgili kurumları bir an önce harekete geçmeye çağırdı. 

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