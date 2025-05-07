İTÜ’den şok rapor: Deprem enerjisinin yüzde 88’i hala birikiyor!

Rapora göre, 1766 yılından bu yana bölgede biriken enerjinin yalnızca yüzde 12’si bu depremle boşaldı. Geriye kalan yüzde 88’lik stres hâlâ fay hattında duruyor.

İTÜ MTAAM Müdürü Prof. Dr. Cenk Yaltırak, depremin Marmara Denizi’ndeki Kumburgaz segmentinin yalnızca 20 kilometrelik bir bölümünü etkilediğini ve bu alanda yaklaşık 30 santimetrelik bir yer değiştirme yaşandığını söyledi. Aynı segmentte toplam 3,7 metrelik bir gerilim birikmiş durumda.

“Fayın büyük kısmı hala yerinde duruyor. Bu deprem büyük bir kırılmanın habercisi değil; ancak ‘stres boşaldı’ demek de gerçekçi olmaz,” diyen Yaltırak, ardışık depremler riskine de dikkat çekti.

‘1999’da da tek bir deprem değil, zincirleme kırılmalar yaşandı’

Yaltırak, 1999 İzmit depremini örnek vererek, benzer senaryoların Marmara için de geçerli olabileceğini vurguladı:

“1999’da üç farklı fay aynı anda kırıldı. Moment büyüklüğü 7,5’e ulaştı. Düzce Fayı ise bir ay sonra kırıldı. Eğer o gün birlikte kırılsalardı, yıkım çok daha büyük olurdu.”

‘Gerçekler yerine rahatlatıcı sözlere inanılıyor’

Toplumun depremle ilgili yanlış algılarla hareket ettiğine işaret eden Prof. Dr. Yaltırak, bilimin görevinin riskleri tanımlamak ve buna göre planlama yapmak olduğunu ifade etti:

“İnsanlar gerçekleri konuşanlara değil, rahatlatanlara inanıyor. Ama doğa keyfi davranmaz. Biz ‘yarın Marmara’da 6,5’lik deprem olmayacak’ diyemeyiz. Bu bir tahmin değil, risk yönetimi meselesidir.”

İvme değerleri açıklandı: En yüksek ölçüm Küçükçekmece’de

Raporda yer alan verilere göre, deprem sırasında en yüksek yer ivmesi İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde kuzey-güney yönünde 0,2 g olarak kaydedildi. Sazlıbosna Barajı’nda 0,16 g, Marmara Ereğlisi’nde 0,1 g ve Arnavutköy’de 0,1 g’lik değerler ölçüldü.

Analizlerde, 1766’dan bu yana Kumburgaz segmentinde biriken 3,7 metrelik gerilimin yalnızca 0,3 metresinin bu depremle boşaldığı vurgulandı. Artçı sarsıntıların dar bir alanda kaldığı, ancak gerilmenin Orta Marmara Çukuru yönünde yoğunlaştığı ifade edildi.