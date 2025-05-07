Hatay’da narenciye üreticisini don vurdu: Verim yüzde 30’a düştü

Türkiye’nin narenciye üretim merkezlerinden Dörtyol ve Erzin ilçelerinde üreticiler büyük zararla karşı karşıya kaldı. Don nedeniyle bazı çiftçiler, tamamen kuruyan narenciye ağaçlarını sökmek zorunda kaldı. Ürünü satarak geçimini sağlamak ve borçlarını ödemek isteyen üretici, bu sezon eli boş kaldı.

Zarar büyük olsa da Hataylı çiftçiler üretimi sürdürmek için çabalıyor. Bazı üreticiler, kuruyan ağaçların yerine yeni fidanlar dikmeye başladı. Ancak çiftçiler, zararlarının karşılanmasını ve özellikle gübre, ilaç, mazot gibi girdi maliyetlerinin düşürülmesini talep ediyor.

Üretici, destek olmadan önümüzdeki sezonun da risk altında olduğunu belirtiyor.