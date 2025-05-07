Hatay’da narenciye üreticisini don vurdu: Verim yüzde 30’a düştü

Hatay’da şubat ayında yaşanan zirai don felaketi narenciye üretimini vurdu. Limon, portakal ve bazı mandalina çeşitlerinde ciddi kuruma yaşanırken, en iyi durumda olan ağaçların dahi sadece yüzde 30 oranında meyve vereceği öngörülüyor.

Hüseyin Güler Hüseyin Güler
Hatay’da narenciye üreticisini don vurdu: Verim yüzde 30’a düştü
Yayınlanma:

Türkiye’nin narenciye üretim merkezlerinden Dörtyol ve Erzin ilçelerinde üreticiler büyük zararla karşı karşıya kaldı. Don nedeniyle bazı çiftçiler, tamamen kuruyan narenciye ağaçlarını sökmek zorunda kaldı. Ürünü satarak geçimini sağlamak ve borçlarını ödemek isteyen üretici, bu sezon eli boş kaldı.

Zarar büyük olsa da Hataylı çiftçiler üretimi sürdürmek için çabalıyor. Bazı üreticiler, kuruyan ağaçların yerine yeni fidanlar dikmeye başladı. Ancak çiftçiler, zararlarının karşılanmasını ve özellikle gübre, ilaç, mazot gibi girdi maliyetlerinin düşürülmesini talep ediyor.

Üretici, destek olmadan önümüzdeki sezonun da risk altında olduğunu belirtiyor.

Rus Büyükelçi Ulusal Kanal’a konuştu: Türk bankaları yaptırımlarda aşırı itaatkârRus Büyükelçi Ulusal Kanal’a konuştu: Türk bankaları yaptırımlarda aşırı itaatkârDış Politika
İstanbul'da deprem oldu! AFAD son depremleri sıraladıİstanbul'da deprem oldu! AFAD son depremleri sıraladıYurt

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

portakal Narenciye
Günün Manşetleri
Türk bankaları yaptırımlarda aşırı itaatkâr
568 siber suç şüphelisi gözaltında
Gök gürültülü sağanak 30 ili vuracak
"Gladyo mesaide, PKK'nın silah bırakması hedefte"
3 Fidanın idamının üzerinden 53 yıl geçti
İsrail’in Lübnan’daki 3’üncü dalga saldırısı engellendi
Erken emeklilik hakkı kaldırılan meslekler belli oldu
İşten çıkarılan kadın emekçilerin 6 günlük protesto yürüyüşü
Sağlık tehdidi yaratan markalar ifşa edildi
Deprem riski mahalle mahalle açıklandı
Çok Okunanlar
Akaryakıta indirim geldi! Akaryakıta indirim geldi!
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
İslam Memiş'ten altın için kritik uyarı: "Dananın kuyruğu kopacak!" İslam Memiş'ten altın için kritik uyarı: "Dananın kuyruğu kopacak!"
İstanbul'da deprem oldu! AFAD son depremleri sıraladı İstanbul'da deprem oldu! AFAD son depremleri sıraladı
81 ilde geçerli olacak: Emeklilere artık bu hizmet ücretsiz 81 ilde geçerli olacak: Emeklilere artık bu hizmet ücretsiz