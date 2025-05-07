İzmir’de belediye emekçileri sokakta: Sözleşme krizi büyüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile işçiler arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri çıkmaza girdi. Anlaşma sağlanamayınca işçiler, belediye binasına grev kararını astı.

Büyükşehir’e bağlı İZELMAN, İZENERJİ ve Ege Şehir Planlama şirketlerinde çalışan binlerce işçi, ocak ayından bu yana maaşlarını eksik aldıklarını belirtti. Toplu sözleşme sürecinde de sonuç çıkmayınca işçiler seslerini yükseltti.

Genel-İş Sendikası öncülüğünde bir araya gelen çalışanlar, sloganlar eşliğinde halay çekti. Grup, Kültürpark’taki başkanlık binasına kadar yürüdü.

Genel-İş Sendikası 3 No’lu Şube Başkanı Serap Yılmaz, “Emekçinin hakkını verin” çağrısında bulundu. Yılmaz, anlaşma sağlanamaması durumunda 29 Mayıs’ta 20 binden fazla işçinin genel greve çıkacağını duyurdu.

Konak Belediyesi’ne bağlı MERBEL şirketinde çalışan işçiler de 11. Dönem Toplu İş Sözleşmesi'nden beklentilerini karşılayamayınca greve başladı.

İzmir’in Narlıdere Belediyesi’nde ise grev ilk gününde sona erdi. Yapılan anlaşmayla işçi maaşlarına yüzde 67 zam yapıldı. Yeni sözleşmeye göre en düşük maaş bekarlar için 42.287 TL, evliler için 43.131 TL oldu. Ayrıca her 6 ayda bir enflasyon oranında zam uygulanacak.