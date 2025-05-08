Katolik dünyası yeni liderini seçti: Papa Francis Prevost dönemi başlıyor

Katolik dünyasının merakla beklediği an, Vatikan’da gerçekleşti. Papa Franciscus’un 21 Nisan’daki vefatının ardından başlayan Sede Vacante (makamın boş kalması) süreci, bugün sona erdi. Sistine Şapeli’nde toplanan Kardinaller Koleji, konklav sürecinin ikinci gününde 267’nci papayı belirledi.

Şapelin tarihi bacasından gökyüzüne süzülen beyaz duman, kararın verildiğini tüm dünyaya duyurdu. Aziz Petrus Meydanı’nda toplanan kalabalık, bu anı alkışlarla, sevinç çığlıklarıyla ve dualarla karşıladı.

VATİKAN TARİHİNDEKİ İLK ABD’Lİ PAPA OLDU

Katolik Kilisesi’nin yeni ruhani lideri, ABD’li Kardinal Francis Prevost oldu. Kardinaller Koleji’nde yer alan 133 din adamının en az üçte ikisinin (en az 89 oy) desteğiyle seçildiği bildirilen Prevost, Vatikan tarihindeki ilk ABD’li papa olarak kayıtlara geçti.

HABEMUS PAPAM: “BİR PAPAMIZ VAR”

Geleneklere uygun olarak, yeni papa dumanın yükselişinden yaklaşık bir saat sonra Aziz Petrus Bazilikası’nın büyük locasında halkın karşısına çıktı. Seçimin sonucu, Fransız Kardinal Dominique Mamberti tarafından Latince “Habemus Papam” (“Bir Papamız var”) ifadesiyle dünyaya ilan edildi.

Haberler.com’a göre, Robert Francis Prevost kendine 14. Leo adını seçti.