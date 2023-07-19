Arda Güler turnuvalarda boy gösterecek!

Arda Güler, Real Madrid'e transfer olduğunda Madrid basınından büyük ilgi görmüş, takım arkadaşları tarafından büyük ilgi ile karşılanmıştı. Real Madrid antrenmanlarında da büyük ilgi gören Milli yıldızımız, turnuvada futbol devlerine karşı boy gösterecek.

Arda Güler turnuvalarda boy gösterecek!
Süleyman Daban Süleyman Daban

İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) ekiplerinden Real Madrid'in ABD'de katılacağı hazırlık turnuvasının kadrosunda, milli futbolcu Arda Güler'e de yer verildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sezon öncesi hazırlık turnuvasına katılacak Real Madrid'de kadro, İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti tarafından belirlendi.

Real Madrid'in Fenerbahçe'den transfer ettiği ve antrenmanlardaki performansıyla beğeni toplayan 18 yaşındaki Arda Güler, ABD'ye gidecek oyuncular arasında yer aldı.

2023 FUTBOL ŞAMPİYONASI TURU

Real Madrid, "2023 Futbol Şampiyonası Turu" turnuvası kapsamında Milan, Manchester United, Barcelona ve Juventus ile karşılaşacak.

Altın çocuk 2023 oylamaya açık! Altın çocuk Arda Güler kaçıncı sırada?Altın çocuk 2023 oylamaya açık! Altın çocuk Arda Güler kaçıncı sırada?Spor

Kaynak: Anadolu Ajansı

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