Arsenal'den Jorginho'ya Fenerbahçe İzni! Sarı-Lacivertliler Jorginho İçin Devrede!

Ezeli rakibi Galatasaray ile çekişmeli bir zirve yarışı içerisinde yer alan Fenerbahçe, bu doğrultuda devre arasında kadroya takviyeler yapmayı planlıyor. Sarı-Lacivertli Yönetim, Teknik Direktör İsmail Kartal'ın transfer raporuna göre de çalışmalara başladı. Kartal, orta saha ve stoper bölgelerine oyuncu alınması gerektiğini net bir şekilde yönetime iletti. Orta saha için hazırlanan geniş listenin içerisinde Arsenal'den Jorginho da bulunuyor. Bu transfer konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Ayrılığa Sıcak Bakıyor

Jorginho'nun Arsenal ile olan sözleşmesini bir yıl daha uzatma opsiyonu var. Ancak 31 yaşındaki futbolcu, Londra ekibinden ayrılmaya sıcak bakıyor. Arsenal, Teknik Direktör Arteta'nın yeni yılda takımda düşünmediği tecrübeli oyuncu için ise yeni bir teklif bekliyor. Fenerbahçe de yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor.

İtalyan ve İspanyollar Devrede

İspanya ve İtalya'dan bazı takımlar da deneyimli isimle ilgileniyor. Sarı-Lacivertli Yönetim, Jorginho için girişimlere başlayacak. İtalyan yıldızla da bir görüşme yapılması planlanıyor.

Piyasa Değeri 20 Milyon Euro

Jorginho, Arsenal forması altında 15 maçta 726 dakika sahada kaldı. Başarılı futbolcu, bu süre içinde bir skor katkısında bulunamadı. 31 yaşındaki orta sahanın güncel piyasa değeri 15 milyon euro. Jorginho'nun 2018 yılının Aralık ayında piyasa değeri 65 milyon euroya kadar çıkmıştı. Arsenalli oyuncu için kulüpler toplam 77 milyon euroluk bonservis ödemesi yaptı. Chelsea, 2018 yılında Napoli'ye 57 milyon euro ödemişti. Arsenal ise orta sahayı alabilmek için kasasından tam 11 milyon 300 bin euro çıkartmıştı.