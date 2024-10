At yarışı heyecanı tüm hipodromlardaki yarışlarda HD yayın kalitesi ile devam edecek

Türkiye Jokey Kulübü’nün (TJK) yarış yayınlarının web ve mobil ortamlardaki yayın hakları, Hipodrom.com’un da dahil olduğu ortak girişimin oldu. TJK’nın kendi YouTube kanalından gerçekleştirdiği at yarışı yayınlarının ihalesini on yıllığına kazanan ortak girişim, bu heyecan verici içerikleri Hipodrom.com ve Bi’Talih platformları altında yarış severlere sunacak.

At yarışı dünyasında heyecan yaratan bu önemli gelişme, TJK Başkanı Serdal Adalı, Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Oktay ve Hipodrom.com Genel Müdürü Ersin Erdem’in katılımıyla düzenlenen imza töreniyle taçlandırıldı.

“TJK olarak, var gücümüzle çalışıyoruz”

Atçılık sektörünün gelişimi adına gerçekleştirilen iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getiren TJK Başkanı Serdal Adalı, bu iş birliğinin tüm paydaşlar için kazançlı olacağına inandığını ifade etti. Adalı, sözlerine şöyle devam etti: “Protokol kapsamında sağlanacak HD canlı yayın araçları, sektöre büyük fayda sağlayacaktır. Türkiye Varlık Fonu ile imzalanan 10 yıllık sözleşmenin ardından, sektörümüzün hem atçılık kalitesi hem de ciro açısından hak ettiği seviyeye ulaşması için TJK olarak var gücümüzle çalışıyoruz.”



“Tarihimizden aldığımız sorumlulukla ilerliyoruz”

Törende atçılığın tarihsel ve kültürel bir miras olduğuna vurgu yapan Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Oktay, “Hipodrom.com yolcuğumuza başlarken, TJK’nın liderliğini yaptığı ve günümüze kadar güzel bir seviyeye taşıdığı atçılığın gelişimini daha da desteklemek istedik. Bu iş birliği, at yarışlarının dijital dünyasında yeni bir sayfa açmakla kalmayacak; aynı zamanda Türk atçılığının 21. yüzyılda hak ettiği değere ulaşma yolculuğunda bir dönüm noktası olacaktır ve bu hikayede yer almak bizim için tarifsiz bir onurdur” açıklamasında bulundu.



“At yarışlarının seyir keyfini arttıracağız”

Yarış yayınlarının hakkını almaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Hipodrom.com Genel Müdürü Ersin Erdem, “Hipodrom.com olarak yola çıktığımızda, at yarışı dünyamızın gelişimine katkı sunmayı hedefledik. Bu çerçevede, Türkiye’de atçılığın gelişimini desteklemek ve daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak için, çeşitli projeler geliştiriyor ve hayata geçiriyoruz. Kazandığımız bu ihale sayesinde, yeni yayıncılık döneminin sunduğu fırsatlarla at yarışlarının seyir keyfini arttırmayı planlıyoruz. Bu artışın, at yarışı yayınlarına ve atçılığa olan ilgiyi daha da pekiştireceğine inanıyoruz” dedi.

“Tüm yayınlarda görüntü kalitesi HD olacak”

Yayın haklarını kazanmak için HD yayın kapasitesine sahip dört canlı yayın aracı tahsis ettiklerini belirten Hipodrom.com Genel Müdür Yardımcısı Emre Kokkaya, “Artık tüm yayınlarımızda görüntü kalitesi HD seviyesine ulaşacak. Tüm yarışlar, yarış öncesi padok görüntüleriyle birlikte Hipodrom.com mobil uygulaması ve web sitesinde izlenebilecek. Yarış tutkunları, yüksek kaliteli yayınlar sayesinde yarış heyecanını daha yoğun bir şekilde, sanki hipodromdaymış gibi deneyimleme fırsatı bulacak” açıklamasında bulundu.