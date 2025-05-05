TÜİK açıkladı: Nisan ayı enflasyon rakamları belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, TÜFE bir önceki aya göre %3,00 oranında artış gösterdi.

YILLIK ENFLASYON YÜZDE 37,86

Nisan 2024'e kıyasla yıllık bazda enflasyon %37,86 seviyesine ulaştı.

2025'in ilk dört ayını kapsayan dönemde, yani Aralık 2024-Nisan 2025 arasında TÜFE’deki artış oranı %13,36 olarak ölçüldü.

TÜİK’in açıkladığı on iki aylık ortalamalara göre hesaplanan yıllık enflasyon ise %48,73 oldu.