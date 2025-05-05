TÜİK açıkladı: Nisan ayı enflasyon rakamları belli oldu

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Nisan ayında aylık yüzde 3, yıllık bazda ise yüzde 37,86 arttı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
TÜİK açıkladı: Nisan ayı enflasyon rakamları belli oldu
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, TÜFE bir önceki aya göre %3,00 oranında artış gösterdi.

YILLIK ENFLASYON YÜZDE 37,86

Nisan 2024'e kıyasla yıllık bazda enflasyon %37,86 seviyesine ulaştı. 

2025'in ilk dört ayını kapsayan dönemde, yani Aralık 2024-Nisan 2025 arasında TÜFE’deki artış oranı %13,36 olarak ölçüldü.

TÜİK’in açıkladığı on iki aylık ortalamalara göre hesaplanan yıllık enflasyon ise %48,73 oldu.

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