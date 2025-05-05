TÜİK açıkladı: Nisan ayı enflasyon rakamları belli oldu
TÜİK'in açıkladığı verilere göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Nisan ayında aylık yüzde 3, yıllık bazda ise yüzde 37,86 arttı.
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, TÜFE bir önceki aya göre %3,00 oranında artış gösterdi.
YILLIK ENFLASYON YÜZDE 37,86
Nisan 2024'e kıyasla yıllık bazda enflasyon %37,86 seviyesine ulaştı.
2025'in ilk dört ayını kapsayan dönemde, yani Aralık 2024-Nisan 2025 arasında TÜFE’deki artış oranı %13,36 olarak ölçüldü.
TÜİK’in açıkladığı on iki aylık ortalamalara göre hesaplanan yıllık enflasyon ise %48,73 oldu.