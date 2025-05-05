Okçuluk Dünya Kupası'nın 2. ayağı başlıyor: Milli okçular Şanghay'da mücadele edecek

Dünya Okçuluk Kupası'nın Çin’in Şanghay kentinde düzenlenecek ikinci ayağında Türkiye’den 15 sporcu mücadele edecek. Paris 2024 Paralimpik şampiyonu Öznur Cüre Girdi, bu kez engelli olmayan sporcularla yarışarak tarihe geçecek.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Okçuluk Dünya Kupası'nın 2. ayağı başlıyor: Milli okçular Şanghay'da mücadele edecek
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6-11 Mayıs tarihleri arasında Çin’in Şanghay kentinde gerçekleştirilecek Dünya Okçuluk Kupası'nın ikinci ayağında, Türkiye’yi klasik yayda 8, makaralı yayda 7 olmak üzere toplam 15 milli sporcu temsil edecek.

Türkiye adına organizasyonun en dikkat çeken ismi, Paris 2024 Paralimpik Oyunları şampiyonu Öznur Cüre Girdi oldu. Makaralı yay milli takımına seçilen Girdi, engelli olmayan sporcularla aynı kategoride yarışacak ve bu alanda Türk okçuluk tarihinde bir ilki gerçekleştirecek.

KLASİK YAYDA GÜÇLÜ KADRO

Klasik yay kategorisinde yarışacak isimler şöyle:

Erkekler: Mete Gazoz, Berkay Akkoyun, Berkim Tümer, Abdullah Yıldırmış
Kadınlar: Fatma Maraşlı, Gizem Özkan, Canse Duru Tarakçı, Dünya Yenihayat

MAKARALI YAYDA 4 KADIN, 3 ERKEK SPORCU

Makaralı yayda ise Türkiye şu isimlerle temsil edilecek:

Erkekler: Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney, Yağız Sezgin
Kadınlar: Hazal Burun, Öznur Cüre Girdi, Emine Rabia Oğuz, Begüm Yuva

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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