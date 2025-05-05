Nisan ayında fiyatı en çok artan ve düşen ürünler açıklandı

TÜİK, nisan ayına ilişkin enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaştı. Verilere göre, aylık enflasyon yüzde 3,00, yıllık enflasyon ise yüzde 37,86 olarak gerçekleşti. Açıklanan detaylı verilerde, nisan ayında tüketici fiyatlarında en fazla artış ve azalış yaşanan ürün grupları da dikkat çekti.

Nisan ayının zam şampiyonu, yüzde 42,10’luk artışla havayolu ile yolcu taşımacılığı oldu. Dunya.com'a göre, bayram ve tatil dönemlerinin etkisiyle artan yolculuk talebi, fiyatlara doğrudan yansıdı.

ŞANS OYUNLARI VE ELEKTRİĞE DE CİDDİ ARTIŞ

Zam listesinde havayolu taşımacılığını yüzde 22,82 artışla şans oyunları, yüzde 20,80 artışla ise elektrik izledi. Özellikle enerji kalemlerindeki fiyat artışları, genel enflasyon üzerindeki baskıyı artırmaya devam ediyor.

Mart ayında da dikkati çeken bazı kalemlerdeki artış oranları şöyle:

Taze meyveler: %19,84

Patates: %15,57

Karayolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı: %13,22

Taze balık ürünleri: %9,13

EN FAZLA DÜŞÜŞ TAZE SEBZELERDE

Nisan ayında fiyatı en çok düşen ürün grubu ise patates hariç taze sebzeler oldu. Bu grupta ortalama fiyat düşüşü yüzde 17,32 olarak kaydedildi. Mevsimsel üretim artışının etkili olduğu düşünülüyor.

Diğer dikkat çeken düşüşler:

Evcil hayvan ürünleri: %5,08 düşüş

Makarna çeşitleri: %1,81 düşüş

Bira: %1,31 düşüş

Konserve/işlenmiş balık: %1,30 düşüş