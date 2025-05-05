Mersin’de ‘kalem’ görünümlü silah şoku: Araçtan cephanelik çıktı

Toroslar ilçesinde durdurulan bir araçtan biri kalem görünümlü olmak üzere 3 ruhsatsız tabanca ve esrar çıktı. Gözaltına alınan iki kişiden biri tutuklandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Mersin’de ‘kalem’ görünümlü silah şoku: Araçtan cephanelik çıktı
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Mersin İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şubesi ekipleri, Toroslar ilçesinde şüphe üzerine durdurdukları bir otomobilde yaptıkları detaylı aramada dikkat çekici bulgulara ulaştı.

Araçta yapılan aramada iki ruhsatsız tabanca, bir kalem görünümlü tabanca ve 4 gram esrar ele geçirildi. Kalem formundaki silah, gizlenme şekliyle ekiplerin dikkatini çekti.

İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla bağlantılı olarak otomobilde bulunan M.N. ve S.Ö. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye çıkarılan zanlılardan M.N. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheli S.Ö. hakkında ise adli işlem başlatıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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