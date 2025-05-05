AK Parti’den net mesaj: Terörsüz Türkiye için mutabakat sağlandı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
AK Parti’den net mesaj: Terörsüz Türkiye için mutabakat sağlandı
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 Terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapan Çelik, PKK’nın kısa süre içinde silah bırakmasının beklendiğini söyledi. “Terörsüz Türkiye, devlet politikasıdır” diyen Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik saldırıyı da sert sözlerle kınadı.

"Terörsüz Türkiye hedefi devlet politikasıdır"

Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iç cepheyi güçlendirme çağrısına ve MHP lideri Devlet Bahçeli’nin destek açıklamasına dikkat çekerek “Terörsüz Türkiye artık bir devlet politikasıdır” dedi. İmralı’dan gelen çağrı sonrasında PKK’nın kendini feshederek silah bırakmasını beklediklerini belirten Çelik, bunun yalnızca Türkiye için değil bölge için de umut verici bir gelişme olacağını ifade etti.

"Farklılıklarımız olabilir ama adımız Türkiye Cumhuriyeti"

Hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder’in Türkiye’nin terörsüz bir geleceğe kavuşması için önemli katkılar sunduğunu belirten Çelik, Önder’in kızı Ceren’in cenazede yaptığı konuşmanın kendilerini çok etkilediğini söyledi. “Sırrı’yla tamamen zıt görüşte olanlar bile kan vermek için sıradaydı. Adlarımız farklı olsa da soyadımız Türkiye Cumhuriyeti” ifadelerini kullandı.

"Özgür Özel’e yapılan saldırı, demokrasimize yapılmıştır"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik saldırıya da değinen Çelik, saldırıyı yalnızca bireysel bir eylem değil, demokrasiye yönelik bir tehdit olarak gördüklerini belirtti. “Şiddet söz konusu olduğunda tüm farklılıklar ortadan kalkar” diyen Çelik, Özel’in ailesine yönelik çirkin ifadeleri de kınadı. Saldırının yargı süreciyle yakından takip edildiğini ifade etti.

"Kıbrıs Türk halkı reddedilemez"

Kıbrıs konusuna da değinen Çelik, KKTC’deki TEKNOFEST’e gençlerin yoğun ilgisinin çok kıymetli olduğunu ifade ederek, Kıbrıs Türk halkının haklarının tanınmadan bir çözümün mümkün olmayacağını vurguladı. Rum kesiminin iki devletli çözümü reddeden açıklamalarının diyaloğu tıkadığını söyledi.

Çelik ayrıca, bazı milletvekillerinin parti içi temaslarına dair basında yer alan iddiaları da yalanladı. Söz konusu saldırganın serbest bırakılmasıyla ilgili iddiaların, dönemin infaz düzenlemesiyle ilişkili olduğunu belirtti.

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