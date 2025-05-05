Erdoğan ile Trump telefonda görüştü: Gündem Suriye ve Gazze

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye-ABD ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler de ele alındı.

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Erdoğan ile Trump telefonda görüştü: Gündem Suriye ve Gazze
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve ülkede istikrarın sağlanması için Türkiye’nin çaba gösterdiğini vurguladı. İstikrarlı bir Suriye'nin yalnızca bölge için değil, dünya barışı açısından da büyük önem taşıdığını ifade etti.

İki lider, savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda iş birliğinin geliştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu. Erdoğan, Türkiye'nin bu yönde adımlar atmaya devam edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran’la yürütülen müzakere süreci ile Rusya-Ukrayna savaşını sonlandırmaya yönelik çabaları takdirle karşıladıklarını dile getirdi. Ayrıca Gazze’de ateşkesin sağlanması ve kalıcı barış için Türkiye’nin her türlü iş birliğine açık ve desteğe hazır olduğunu vurguladı.

Erdoğan, görüşmenin sonunda ABD Başkanı Donald Trump’ı Türkiye’ye davet etti.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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