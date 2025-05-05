AfD, kendisini izlemeye alan kuruma dava açtı

Alman basınına göre, BfV’nin bu sınıflandırmasıyla birlikte Alman güvenlik birimleri AfD’yi daha yakından izleyebilecek. Bu kapsamda AfD toplantılarının takibi, telefon görüşmelerinin dinlenmesi ve benzeri istihbarat faaliyetleri mümkün hale gelecek.

AfD, 23 Şubat'ta yapılan erken genel seçimde oyların yüzde 20,8’ini alarak, Hristiyan Birlik partilerinin ardından ikinci sırada yer almıştı.

Öte yandan, Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında koalisyon protokolü imzalandı. CDU Genel Başkanı Friedrich Merz, imza töreninde yaptığı açıklamada, “Yeni hükümet, Almanya'yı reformlarla ve yatırımlarla ileriye taşıma hedefinde” dedi.

Federal Meclis’te Salı günü yapılacak oylamada Friedrich Merz’in başbakan seçilmesi bekleniyor. Seçim sonrası Merz ve kabine üyelerinin yemin ederek görevlerine başlaması öngörülüyor.