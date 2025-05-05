Çiğli’den Ankara’ya adalet yürüyüşü: Kadın işçilerin mücadelesi sürüyor

İzmir’de CHP’li Çiğli Belediyesi tarafından işten çıkarılan kadın işçilerin başlattığı hak yürüyüşü beşinci gününe girdi.

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Çiğli’den Ankara’ya adalet yürüyüşü: Kadın işçilerin mücadelesi sürüyor
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İşçi kadınlar, Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine ulaşarak mücadelelerine kararlılıkla devam ettiklerini bir kez daha vurguladı.

“Bugün yürüyüşümüzün beşinci günü... Bu sadece bizim değil, binlerce emekçinin yürüyüşüdür.”

Yaklaşık 11 ay önce, 10 Haziran 2024’te, SGK’dan gelen bir bildirimle iş akitleri feshedilen 45 kadın işçi, ertesi gün belediye binası önünde eyleme başladı. Seslerini duyuramayan işçiler, 1 Mayıs 2025’te altı kişiyle İzmir’den Ankara’ya doğru yürüyüşe geçti. Bu yürüyüş, yalnızca bir işe dönüş mücadelesi değil; emeğe, adalete ve haklara sahip çıkma çağrısıydı.

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine varan kadın işçiler, kararlılıklarını şu sözlerle ifade etti:

“Bizler Çiğli Belediyesi tarafından hiçbir hukuki gerekçe olmadan işten çıkarıldık. Bu haksızlığı tüm Türkiye’ye duyuruyoruz.”
“Yalnızca işe dönüş değil; bu yürüyüş, tüm işçi sınıfı adına yükselen bir çığlıktır.”

"Hak, emek ve adalet için yürümeye devam edeceğiz" diyen işçiler, yürüyüşlerini Ankara’daki CHP Genel Merkezi önünde sonlandırmayı planlıyor.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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