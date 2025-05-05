Önder'in Perinçek'i ziyaretindeki ayrıntı: Kritik görüşmede neler konuşuldu?

Hayatını kaybeden İmralı Heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp rahatsızlığından yalnızca saatler önce Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’i ziyaret etti. Yaklaşık bir buçuk saat süren görüşmede yer alan Vatan Partisi Genel Saymanı Şehmus Yıldırım Gençer, Ulusal Kanal’a anlattı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Önder'in Perinçek'i ziyaretindeki ayrıntı: Kritik görüşmede neler konuşuldu?
Yayınlanma:

Gençer, Önder’in sorumluluk bilinciyle hareket ettiğini ve görüşmeden yalnızca 4-5 saat sonra kalp krizi haberini büyük bir üzüntüyle aldıklarını söyledi.

"Sayın Önder, Terörsüz Türkiye sürecinde sorumluluk alan, yapıcı ve kararlı bir rol üstleniyordu. Kendisini büyük bir üzüntüyle kaybettik."

15 Nisan’da yapılan görüşmeye Perinçek’in yanı sıra Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ethem Sancak da katıldı. Görüşmenin ana gündemini PKK’nın feshedilmesi ve silah bırakma süreci oluşturdu.

"Sayın Önder, bu sürecin hem Öcalan hem de kendisi tarafından desteklendiğini, ancak ABD ve İsrail’in bu gelişmeden rahatsızlık duyduğunu söyledi. Hatta Öcalan’ın, kendisini hedef alabilecek bir suikasta karşı uyardığını da aktardı."

Gençer, Önder’in yaklaşık bir hafta önce arabasında suikast düzeneği tespit edildiğini anlattığını belirtti:

"Kendi garajında bulunan aracında düzeneği fark etmiş. Fotoğraflarını bizlerle paylaştı. ABD ve İsrail’in bölgede, özellikle Rojava üzerinde baskı kurduğunu ve PKK’nın silah bırakmasının bu aktörlerin çıkarlarına ters düştüğünü ifade etti."

Görüşmede sağlık durumuna da değinen Önder’in, mezar taşına yazılmasını istediği Niyazi Mısri’ye ait bir şiiri okuduğunu söyleyen Gençer, şöyle devam etti:

"Kamuoyunun bildiği sağlık sorunlarından bahsetti. PKK’nın silah bırakması ve Türkiye’nin birliği açısından ciddi sorumluluklar aldı. Türkiye'nin entelektüel birikiminde özel bir yere sahipti. Sevenlerine ve milletimize baş sağlığı diliyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalarCumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalarGündem
Ünlü oyuncunun gözü önünde, sokak ortasında bir kadın öldürüldü!Ünlü oyuncunun gözü önünde, sokak ortasında bir kadın öldürüldü!Yurt

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

Doğu Perinçek Sırrı Süreyya Önder
Günün Manşetleri
Altındağ Belediyesi işçilerine destek
Önder'in Perinçek'i ziyaretindeki ayrıntı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Meteoroloji 40 ili uyardı
Hekimlere habersiz hasta ataması
Mehmet Şimşek'ten altın açıklaması!
Nisan ayında fiyatı en çok artan ve düşen ürünler açıklandı
Nisan ayı enflasyon rakamları belli oldu
Meteoroloji 29 il için uyardı
Çalışma hakkı için yürüyorlar
Çok Okunanlar
Meteoroloji 40 ili uyardı Meteoroloji 40 ili uyardı
Memur ve emeklilerin zam oranı belli oluyor: İşte o veriler! Memur ve emeklilerin zam oranı belli oluyor: İşte o veriler!
Altın uzmanından kritik hatırlatma: Bu sistemi kullanın!ek Altın uzmanından kritik hatırlatma: Bu sistemi kullanın!ek
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Akaryakıta indirim geliyor! Akaryakıta indirim geliyor!