Önder'in Perinçek'i ziyaretindeki ayrıntı: Kritik görüşmede neler konuşuldu?

Gençer, Önder’in sorumluluk bilinciyle hareket ettiğini ve görüşmeden yalnızca 4-5 saat sonra kalp krizi haberini büyük bir üzüntüyle aldıklarını söyledi.

"Sayın Önder, Terörsüz Türkiye sürecinde sorumluluk alan, yapıcı ve kararlı bir rol üstleniyordu. Kendisini büyük bir üzüntüyle kaybettik."

15 Nisan’da yapılan görüşmeye Perinçek’in yanı sıra Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ethem Sancak da katıldı. Görüşmenin ana gündemini PKK’nın feshedilmesi ve silah bırakma süreci oluşturdu.

"Sayın Önder, bu sürecin hem Öcalan hem de kendisi tarafından desteklendiğini, ancak ABD ve İsrail’in bu gelişmeden rahatsızlık duyduğunu söyledi. Hatta Öcalan’ın, kendisini hedef alabilecek bir suikasta karşı uyardığını da aktardı."

Gençer, Önder’in yaklaşık bir hafta önce arabasında suikast düzeneği tespit edildiğini anlattığını belirtti:

"Kendi garajında bulunan aracında düzeneği fark etmiş. Fotoğraflarını bizlerle paylaştı. ABD ve İsrail’in bölgede, özellikle Rojava üzerinde baskı kurduğunu ve PKK’nın silah bırakmasının bu aktörlerin çıkarlarına ters düştüğünü ifade etti."

Görüşmede sağlık durumuna da değinen Önder’in, mezar taşına yazılmasını istediği Niyazi Mısri’ye ait bir şiiri okuduğunu söyleyen Gençer, şöyle devam etti:

"Kamuoyunun bildiği sağlık sorunlarından bahsetti. PKK’nın silah bırakması ve Türkiye’nin birliği açısından ciddi sorumluluklar aldı. Türkiye'nin entelektüel birikiminde özel bir yere sahipti. Sevenlerine ve milletimize baş sağlığı diliyoruz."