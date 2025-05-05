Ünlü oyuncunun gözü önünde, sokak ortasında bir kadın öldürüldü!

34 yaşındaki Bahar Aksu, işe gitmek üzere evinden çıktığı sırada, eski eşi Rüstem Elibol ve yanındakiler tarafından zorla araca bindirilmeye çalışıldı. Direnen Aksu, eski eşi tarafından sokak ortasında silahla vurularak öldürüldü.

Olay sırasında evinde bulunan Nur Sürer, tanıklık ettiği anları şu sözlerle aktardı:

“Sanatçılar olarak kadın cinayetlerine karşı yıllardır mücadele ediyoruz ama ilk kez böyle bir olaya bizzat tanık oldum. Sabah saatlerinde önce dört el, ardından iki el silah sesi duydum. Arka tarafa baktım, bir şey göremedim. Ön tarafa yöneldiğimde yerde yatan kadını gördüm. Komşum, kadının ‘Yardım edin’ diye çığlık attığını duymuş. Kaçırılmak istenmiş ama direnmiş. Araçtan kurtulmuş ama saldırgan arkasından ateş etmiş. Yere düştükten sonra da kafasına iki el ateş etmiş. Belediye geldi, sokak yıkandı ve olayın izleri silindi. Ama bir kadın daha hayattan koparıldı. Çocukları var mı, bilmiyoruz. Gerçekten çok üzgünüm. İdama karşı biriyim ama bu kişilerin ömür boyu cezaevinden çıkmaması gerekiyor. Kadın öldürmek bu ülkede çok kolaylaştı. Günde iki kadın öldürülüyor. Bu acıya bizzat tanık olduğum için yüreğim parçalandı.”