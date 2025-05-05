Bilgisayar başında şüpheli ölüm: 32 yaşındaki muhasebeci evinde ölü bulundu

Kütahya'nın Fuat Paşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 32 yaşındaki muhasebeci Gökhan Demir, evinde bilgisayar başında hayatını kaybetmiş halde bulundu. Ailesi tarafından hareketsiz halde bulunan Demir için 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı inceleme sonucunda Gökhan Demir’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Ölüm nedeni ilk etapta netlik kazanmazken, olay "şüpheli ölüm" olarak değerlendirildi.

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Demir’in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Kütahya Şehir Hastanesi morguna kaldırılarak otopsi işlemlerine başlandı.