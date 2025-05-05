Bilgisayar başında şüpheli ölüm: 32 yaşındaki muhasebeci evinde ölü bulundu

Kütahya’da 32 yaşındaki Gökhan Demir, ailesi tarafından evinde bilgisayar başında hareketsiz halde bulundu. Genç muhasebecinin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Bilgisayar başında şüpheli ölüm: 32 yaşındaki muhasebeci evinde ölü bulundu
Yayınlanma:

Kütahya'nın Fuat Paşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 32 yaşındaki muhasebeci Gökhan Demir, evinde bilgisayar başında hayatını kaybetmiş halde bulundu. Ailesi tarafından hareketsiz halde bulunan Demir için 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı inceleme sonucunda Gökhan Demir’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Ölüm nedeni ilk etapta netlik kazanmazken, olay "şüpheli ölüm" olarak değerlendirildi.

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Demir’in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Kütahya Şehir Hastanesi morguna kaldırılarak otopsi işlemlerine başlandı.

Mehmet Şimşek'ten altın açıklaması!Mehmet Şimşek'ten altın açıklaması!Ekonomi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kütahya
Günün Manşetleri
Hekimlere habersiz hasta ataması
Mehmet Şimşek'ten altın açıklaması!
Nisan ayında fiyatı en çok artan ve düşen ürünler açıklandı
Nisan ayı enflasyon rakamları belli oldu
Meteoroloji 29 il için uyardı
Çalışma hakkı için yürüyorlar
"Dünya İsrail’den büyüktür, ticareti bu yüzden kesti"
KFC ve Pizza Hut çalışanları dört aydır mağdur
Özgür Özel'den saldırının ardından ilk açıklama
Hataylı esnaf ikinci kez yıkıldı
Çok Okunanlar
Akaryakıta indirim geliyor! Akaryakıta indirim geliyor!
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Memur ve emeklilerin zam oranı belli oluyor: İşte o veriler! Memur ve emeklilerin zam oranı belli oluyor: İşte o veriler!
Sözleşmeli öğretmen alımında son saatler Sözleşmeli öğretmen alımında son saatler
Altın uzmanından kritik hatırlatma: Bu sistemi kullanın!ek Altın uzmanından kritik hatırlatma: Bu sistemi kullanın!ek