Mehmet Şimşek'ten altın açıklaması!

Altın ithalatının cari açığa etkisine dikkat çeken Bakan Şimşek, “Altın, ne sanayide yoğun şekilde kullanılıyor ne de temel ihtiyaçlardan biri. Ne yenilebilir ne içilebilir. Dolayısıyla altının cari açıkta bir yük olarak değerlendirilmemesi gerekiyor” ifadelerini kullandı. Şimşek, altın dışarıda bırakıldığında cari açık yerine 2 milyar dolarlık cari fazla olduğunu belirtti.

Enflasyonla mücadelede Merkez Bankası hedeflerinin önceliklendirildiğini kaydeden Şimşek, “Enflasyonu düşürmek konusunda kararlıyız. Merkez Bankamızın öngördüğü yüzde 19-29 aralığında kalma ihtimali oldukça yüksek” dedi. Bu yıl enflasyonun kontrol altına alınacağını belirten Bakan, tek gündemlerinin hayat pahalılığıyla mücadele olduğunu vurguladı.

Kira fiyatlarına ilişkin de konuşan Şimşek, “2023’te kira enflasyonu yüzde 110 civarındayken, bu yıl yüzde 90’ın altına düştü. Temmuz ayından itibaren normalleşme bekliyoruz” dedi.

Konut arzına dair gelişmeleri de paylaşan Şimşek, “Deprem konutları dahil olmak üzere bu yıl sonuna kadar toplamda 561 bin konutun devreye girmesi planlanıyor” dedi.

İç talep, fiyat artışları ve enflasyondaki seyir üzerine yapılan eleştirileri de yanıtlayan Şimşek, “Fiyat artış hızı yavaşlayacak. Bizim kastettiğimiz tam olarak bu. Enflasyon düşüş trendinde. Bu yöndeki kararlılığımız tam” ifadelerini kullandı.

Petrol fiyatlarındaki düşüşün enflasyona olumlu katkı sunduğunu belirten Bakan, “OVP’de 84 dolar olarak varsaydığımız petrol fiyatı şu an 60 dolar seviyesinde. Bu, enflasyonu 1.2 puan aşağı çekebilir” açıklamasında bulundu.

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması tartışmalarının piyasaya etkisiyle ilgili de değerlendirme yapan Şimşek, “19 Mart’tan itibaren birkaç gün sermaye çıkışı yaşandı. Ancak sonrasında hem içeride siyasi istikrar hem küresel gelişmeler belirleyici oldu” dedi.

Türkiye ekonomisinin dış şoklara karşı dirençli hale geldiğini belirten Bakan, “Programımız başarısız olsaydı bu iki büyük şoku bu kadar sınırlı hasarla atlatamazdık” diye konuştu.

Cari açıkla ilgili de çarpıcı veriler paylaşan Şimşek, “Altın hariç bakıldığında cari açık yok. Yenilenebilir enerji yatırımlarını hızlandıracak reformlar yolda. Doğal gaz ve petrol üretimimiz de artıyor. Petrol fiyatlarındaki her 10 dolarlık düşüş, cari açığı yaklaşık 4 milyar dolar azaltıyor” ifadelerini kullandı.

Şimşek, Türkiye’nin kredi notunun iki kez artırıldığını hatırlatarak, “Bu başarıda Cumhurbaşkanımızın desteği, doğru adımlarımız ve güven ortamı belirleyici oldu” dedi.

İstihdamla ilgili olarak ise, “İşsizlik oranı yüzde 7.9’a gerileyerek 2005’ten bu yana en düşük seviyeye indi. Bu, programımızın olumlu sonuç verdiğini gösteriyor” değerlendirmesinde bulundu.