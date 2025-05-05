Yemen'den Ben Gurion'a füze saldırısı: Hava ablukası ilan edildi

Yemenli yetkililer, İsrail’e karşı kapsamlı bir hava ablukası başlatacaklarını duyurdu. Bu karar, İsrail’in Gazze’deki saldırılarını genişletme planlarının ardından geldi.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tuğgeneral Yahya Seri, yaptığı açıklamada uluslararası havayolu şirketlerine seslenerek İsrail'e yönelik tüm uçuşların iptal edilmesi çağrısında bulundu. Seri, özellikle Ben Gurion Havalimanı’nı hedef alarak havaalanlarına yönelik saldırıların süreceğini belirtti.

Yemen’in hava ablukası kararı sadece hava sahasıyla sınırlı kalmadı. Aynı zamanda İsrail limanlarına giden ticari gemilerin de hedef alınacağı vurgulandı. Bu adım, Yemen’in İsrail’e karşı uyguladığı stratejik baskının yeni bir aşamasına geçildiğini gösterdi.

Yemen'in bu hamlesine ilişkin Hamas'tan da bir açıklama geldi. Açıklamada, “Yemen’in onurlu duruşu, halkının asaletini ve Husi liderliğindeki yönetimin cesaretini göstermektedir” ifadeleri yer aldı.

Öte yandan, Ben Gurion Havalimanı’na düzenlenen füze saldırısına dair yeni bilgiler de ortaya çıkmaya başladı. Füzenin düştüğü bölgede yaklaşık 15 metre çapında bir çukur oluştuğu bildirildi. İsrail acil yardım servisi, saldırı sonucu 4 kişinin hafif ve orta derecede yaralandığını duyurdu.

Saldırı sırasında Yeni Delhi'den Tel Aviv’e gitmekte olan Air India uçağı da güvenlik gerekçesiyle rotasını değiştirdi. Uçak, Ürdün hava sahasındayken geri dönerek Hindistan’a iniş yaptı.

Yemen'in füze saldırısı ve ilan ettiği hava ablukasının bölgedeki gerilimi daha da tırmandırabileceği değerlendiriliyor.